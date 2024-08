DE SANTIS A RFV, Beltran? Meglio vicino alla porta

FirenzeViola.it

L'agente Fifa, esperto di calcio sudamericano, Lorenzo De Santis è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al Centro" per parlare, tra le altre cose, del ruolo di Lucas Beltran: "E' prematuro dirlo anche perché si è aggregato più tardi e non ha avuto ancora modo di integrarsi nel calcio di Palladino. Sarei curioso, soprattutto se rimanesse anche Nico Gonzalez, di vedere la Fiorentina proporre un tridente senza punti di riferimento Gudmundsson Beltran Nico Gonzalez o Kouame senza considerare poi Colpani. Si potrebbero scambiare anche posizione e risolvere il problema del gol"

Come mai a Parma la prima riserva non è stata Beltran? "Per me è un giocatore forte ma al quale al momento non è stata trovata la collocazione ideale. Italiano nella seconda parte della stagione ha lavorato ad uno schema offensivo che ne esaltasse la qualità però è un giocatore che al di là del ruolo gioca bene vicino ad un giocatore che ha proprietà di palleggio importanti perché il suo pezzo forte è la tecnica e la giocata e se lo avvicini alla porta è meglio, sa anche cucire il gioco ma vicino alla porta rende di più. Non so se il fatto che non sia entrato è dovuto alla condizione o ad altro".

