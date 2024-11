D'AGOSTINO A RFV, Bove? Un'idiozia della Roma

FirenzeViola.it

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

L'ex centrocampista viola Gaetano D'Agostino ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "In questi giorni sarò in Toscana per parlare della mia academy a Roma. A proposito di Roma, io non so se Ranieri possa essere la persona giusta per raddrizzare la barca giallorossa ma mi auguro solo non si sciupi il personaggio incredibile che è Claudio".

Bove secondo lei è un rimpianto per la Roma?

"Sono errori di non programmazione, perché si parla di un giocatore che può solo migliorare, con caratteristiche ben specifiche. La Fiorentina invece ha programmazione e insegna alla Roma che si deve dare tempo a un allenatore, perché Palladino era partito un po' come De Rossi. Deduco che non sia stato un problema tecnico ma qualcosa accaduto dietro le quinte, in ogni caso il trasferimento di Bove alla Fiorentina è stata un'idiozia per la Roma che ha rinforzato una concorrente a un prezzo nettamente a favore dei viola. Significa non valorizzare il prodotto italiano. Sono contento perché il giocatore è arrivato a Firenze, ma la Roma ha programmato davvero male".

Che stagione sta facendo Colpani?

"Ha grandi margini di miglioramento, faccio complimenti a Palladino che ha avuto capacità di cambiare e di adattarsi alle caratteristiche della squadra. Ha avuto una capacità incredibile e la Fiorentina è cambiata molto. Erano scarsi prima e sono forti adesso? La risposta è no. Dipende da come sfrutti i giocatori, anche come Colpani che sinceramente secondo me deve ancora dare di più e può farlo".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO