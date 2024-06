CORDOLCINI A RFV, Pavlidis valutato 25 mln. Vranckx...

FirenzeViola.it

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante Garrisca al Vento, il giornalista ed esperto di calcio olandese, Alec Cordolcini, ha speso qualche parola su Vranckx che piace molto alla Fiorentina: "Può fare anche il difensore centrale. In Germania non ha fatto benissimo in queste ultime stagioni, anche al Milan non ha fatto faville. Ha prospettive diverse rispetto a Pavlidis. Vranckx è il tipico giocatore che funziona bene se funziona la squadra. Può giocare come mezzala o come mediano in un centrocampo a due".

Su Pavlidis: "Andrebbe benissimo per la Fiorentina. Il problema è il prezzo, ha fatto la sua miglior stagione. La valutazione è di 25 milioni, ed è quello che stava trattando il Benfica. Come nome di prospettiva interessante io direi Kevin Denkey del Club Brugge che ha vinto la classifica cannonieri in Belgio".