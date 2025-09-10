RFV Comotto: "Fiorentina, la difesa è il reparto più debole. Champions obiettivo difficile"

vedi letture

Gianluca Comotto, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Chi si compra". Ecco le sue dichiarazioni sul mercato viola: "Direi che di soldi ne sono stati spesi tanti, è stato fatto un mercato interessante, sono stati presi giocatori giovani e italiani. Il progetto è interessante, però lo step che tutti vorrebbero, cioè di una Fiorentina in Champions League, forse ancora non è stato fatto, se la lotterà per l'Europa ma riuscire ad entrare nelle prime quattro non sarà facile".

Esiste non trovare una gerarchia così definita in difesa e quindi di non dare un imprinting troppo chiaro viste anche le caratteristiche dei giocatori?

"Forse è il reparto sulla carta meno forte di tutta la squadra, detto questo ci sono giocatori giovani nati a Firenze e questa è una buona cosa però manca il leader della difesa"

I leader ai suoi tempi esprimevano la leadership che in questa squadra non c'è?

"Ognuno a suo modo ma decisamente sì, c'era il leader tecnico, di spogliatoio. Di leader ce ne sono sempre meno, i giocatori sono un po' cambiati e la generazione è diversa. Probabilmente Comuzzo a livello tecnico e di prospettiva sarebbe quello che può fare più anni ad alti livelli, però come avete detto voi è un giocatore che se arriva un'offerta di un certo tipo verrà presa in considerazione".

Ascolta Podcast per l'intervista intera