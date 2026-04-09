RFV Cinquini: "Firenze non è Como. Qui si vive il calcio con passione"

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L'ex dirigente viola Oreste Cinquini è interevenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per analizzare le parole di Fabio Paratici nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "L'ho letta. A Paratici non manca sicuramente l’esperienza però Firenze è una città molto particolare. Dice di conoscerla abbastanza bene, sento parlare di un progetto simile a quello del Como. Però Firenze non è Como, perché quest'ultima è una cittadina tranquilla, serena, che vive il calcio in una maniera forse molto più professionale. A Firenze invece siamo più passionali e ogni volta che la squadra va in campo vorremmo che vincesse sempre".

"Per quanto riguarda il progetto dobbiamo calarci nella realtà di Firenze dove certe cose non vengono accettate così come, dall'altra parte, potrebbero essere accettate a Como. La cosa più importante sarebbe trovare un tecnico capace. Ce ne sono alcuni giovani, anche italiani che lavorano all'estero e che potrebbero dare un'impronta a questo nuovo corso".

"In campionato abbiamo acquisito un buon margine però della partita di Verona mi prendo solo i 3 punti. L'atteggiamento della squadra mi ha preoccupato, poi ho visto l'immagine di Goretti e Paratici dalla televisione e anche loro erano perplessi. Ora abbiamo 5 punti di vantaggio ma non dobbiamo cullarci sugli allori, facciamo altri 4/5 punti e salviamoci. 5 punti non sono tanti ma sono un buon bottino. Stasera, invece, ci aspetta una squadra che non sta vivendo un momento particolarmente buono. Per questo, nonostante le assenze, possiamo avere delle buone chance di andare avanti. Sarà una partita importante, giochiamola con chi abbiamo, abbiamo una rosa ampia e, anche se manca qualche giocatore, vediamo se gli altri saranno alla loro altezza e se ci daranno una soddisfazione".

Ascolta il podcast per l'intervista completa