RFV Colasanto su Beltran: "Lo avevo proposto al Milan. I viola non lo cedano in Italia"

L’intermediario di mercato, esperto di calcio argentino, Filippo Colasanto è intervenuto su Radio FirenzeViola durante “Chi si compra” per parlare del futuro di Lucas Beltran e non solo: “Io sono sorpreso dalla sua avventura a Firenze. Lo avevo proposto al Milan, che poi prese Okafor. Lo reputavo un giocatore per questo livello: quello del calcio italiano. Invece è una delusione, in primis per gli addetti ai lavori visto che era uno dei maggiori prospetti del calcio argentino. È mancato di continuità, forse non ci ha creduto in pieno neanche il mister".

Come si muoverebbe se fosse la Fiorentina?

“Farei un discorso legato alle ambizioni. Che tipo di stagione voglio fare il prossimo anno? A cosa voglio puntare? Lo decido e poi prospetto al ragazzo un impiego differente, altrimenti invece che mandarlo in prestito in Italia cerco di riprendermi il più possibile i soldi che ho speso rendendolo al River Plate”.

C’è stato un errore di valutazione tattica da parte dei viola?

“Mi auguro che prima di fare un acquisto, la società e l’allenatore si parlino. Altrimenti sarebbe una pazzia. Però non credo ci possa essere stato un cortocircuito prima di prendere Beltran, che oltretutto veniva da una grande stagione in Argentina. Quello che è successo a Firenze tra Beltran e la Fiorentina non lo possiamo sapere”.

