RFV Claudio Nassi: "La Fiorentina merita il quarto posto. Fazzini, ottima impressione"

Claudio Nassi, ex direttore generale della Fiorentina dal 1985 al 1987, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la diretta di ViolaAmoreMio.

Che valutazioni ha fatto sul mercato viola appena concluso? Ritiene che le operazioni siano coerenti con le ambizioni?

"Il giudice è sempre il campo ma la Fiorentina non mi sembra male. Il campionato non si vince d'estate ma a maggio. Il ritorno di Pioli, le conferme di Kean, Comuzzo e De Gea, i riscatti di Fagioli e Gudmundsson, ci sono tanti ottimi calciatori e ci sono tutte le possibilità per fare bene e migliorare il campionato scorso ma poi i risultati si vedranno sul campo".

Ha fatto bene Comuzzo a rifiutare l'Arabia per rimanere a Firenze?

La Fiorentina avrebbe fatto un grande errore a far partire Comuzzo. Il ragazzo ha fatto bene a rifiutare, ha l'età dalla sua. Non c'è bisogno di vendere a meno che tu non abbia necessità.

Avrebbe speso 25 milioni di euro per Roberto Piccoli? Di Fazzini cosa ne pensa?

La Fiorentina è certa del valore del ragazzo, altrimenti non avrebbe speso questa cifra. Vidi esordire Fazzini nell'Empoli quando vinse a Firenze, entrò nel secondo tempo, e mi fece un'ottima impressione tant'è che dissi a Fabrizio Corsi che l'avrei voluto vedere in allenamento e lui mi disse di andare subito il lunedì perché c'era la sosta per la Nazionale. Andai all'allenamento, allenava Andreazzoli, ma Fazzini non si allenò perché era febbricitante. Io però non dimentico che mi fece un'ottima impressione e sono certo che questi 10 milioni per Fazzini siano spesi bene. Spero che la stessa cosa valga per Piccoli. Sono giovani promettenti sui quali devi costruire una grande squadra".

Cosa ne pensa invece di Nicolussi Caviglia?

"Nicolussi Caviglia mi ha fatto un'ottima impressione, l'ho visto più volte a Venezia. Giuntoli, ai tempi della Juventus, me ne parlò benissimo".

Che posizione potrà raggiungere la Fiorentina in campionato?

"Spero che migliori. La Fiorentina deve partire aspirando sempre ai primi quattro posti, è quello che merita".

