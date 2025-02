RFV Cinquini promuove Pradè: "Mercato intelligente, ha alleggerito lo spogliatoio"

Oreste Cinquini, storico dirigente con un passato anche nella Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola a poche ore dalla sfida dei viola contro l'Inter. Queste le sue parole: "L'Inter avrà il dente avvelenato e col pari del Napoli saranno motivatissimi. La Fiorentina dal canto suo ambisce all'Europa League, io non penso alla Champions. Ho letto che Palladino vuol confermare più o meno la formazione ma avrà più

carte a disposizione, questa è una buona cosa. Tra le due è l'Inter la squadra che rischia più di tutti, dopo una sconfitta così pesante deve tornare a vincere.

E sulle possibili scelte di Raffaele Palladino ha detto: "Sono convinto che la Fiorentina debba cambiare il meno possibile. L'unico cambiamento riguarda lo squalificato Comuzzo, che io sostituirei arretrando Dodo e inserendo davanti Folorunsho, non ce lo vedo Moreno titolare in una partita del genere. Fagioli? Sarà un test provante anche per lui".

Così invece Cinquini sul mercato viola: "Credo sia stato fatto un mercato intelligente, soprattutto a livello numerico. Sono usciti tanti giocatori, otto, ne sono entrati cinque. Questo ha permesso di sfoltire le scelte e alleggerire lo spogliatoio. Spero che non ci sia un altro blackout come successo all'andata. Sì, ci sono squadre molto attrezzate, ma questa squadra può far bene. Poi ripeto, io penso all'Europa League come obiettivo raggiungibile, la Champions è un sogno".

In chiusura, il commento di Cinquini sulla clausola di Moise Kean, che a giugno potrà partire da Firenze solo se arriverà un'offerta da 52 milioni: "L'abbiamo visto negli anni scorsi con Vlahovic, Chiesa e altri .Se alla Fiorentina chiedono un calciatore importante da un club blasonato è difficile lo possa tenere. O si prova a fare un difficile salto di qualità, o altrimenti è così. Io credo che 52 milioni sia un prezzo altissimo perché è stato pagato 18 milioni, non è una richiesta facile da accontentare anche per le big d'Europa. Per quanto riguarda il calciatore, spero che continui così e che non prenda neanche un raffreddore, perché non ci sono alternative".