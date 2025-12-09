RFV Cinquini: "Pradè può gestire questa situazione. Se può tornare, torni"

Oreste Cinquini, dirigente sportivo ed ex giocatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando dell'ambiente societario viola e della necessità del ritorno di Pradè nella dirigenza viola: "Manca la testa e la persona capace di dare fiducia e capace di tracciare un percorso che trovi il modo di tirarci fuori da questa situazione. Siamo in una situazione molto pericolosa, dove ogni domenica è importante. Bisogna stare vicini alla squadra e allo staff. In questo momento la Fiorentina ha un grande problema, senza la presenza del presidente. Se ognuno rimane arroccato sulle proprie posizioni, siamo sicuri che qualcuno da fuori e ormai fuori non sia ancora influente e operativo".

Secondo lei Pradè è migliori dei dirigenti attuali?

"Capisco che tra virgolette ha avuto timore per le contestazioni. Io capisco la Fiesole e la città di Firenze, ma in questo momento la chiacchiere stanno a zero e Daniele è l'unica persona capace di gestire questa situazione. Se può tornare, torni se non può non torni, ma serve trovare una persona che dia un input e che abbia esperienza".

C'è bisogno di una persona che faccia di interlocutore?

"Bisogna ricominciare, c'è la Conference, che per me come la Coppa Italia, vale zero. C'è bisogno di qualcuno che nello spogliatoio dia delle regole, ora serve che si prenda coscienza che la partita di Conference vale zero, perché la partita con il Verona è troppo importante, perché se non vinci le speranze si assottigliano molto. Allora o Pradè torna e lo accogliamo o qualcuno dica a Commisso che ci vogliono persone di questo livello. E' chiaro che Goretti in questa situazione non deve essere sovraccaricato di responsabilità, perché è peggio, non ha molta esperienza. Serve un lavoro capillare".



