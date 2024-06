CASTAGNINI A RFV, Lucca lo vedo titolare alla Fiorentina

FirenzeViola.it

Renzo Castagnini, Direttore Sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione "Viola amore mio" parlando di Lorenzo Lucca, uno dei nomi spuntati in questi giorni per la Fiorentina:

Volevo convolgerla sul nome di Lorenzo Lucca visto che lo ha avuto al Palermo, cosa si ricorda di quel periodo?

"Lo presi in Serie D a gennaio dal Torino e giocò pochissimo ma si intravedevano in lui cose straordinarie a livello fisico e tecnico. L'allenatore non lo faceva giocare per inesperienza. L'anno dopo partiva dalla panchina nonostante noi spingessimo su questo ragazzo. Con il Bari fece un gol straordinario e da lì partì la carriera di Lucca".

Da quel momento passò al Pisa, ma poteva andare da altre parti

"Fu bravo il Pisa a puntare su di lui. All'inizio fece benissimo, poi si è un pò perso e dopo la storia la sapete con le esperienze all'Ajax e all'Udinese".

Lo vede bene alla Fiorentina?

"Sì e penso possa fare il titolare, dobbiamo spingere per questi giovani e non farli giocare a 30 anni. Lucca lo vedo pronto per la Fiorentina. Oggi le punte costano tanti soldi, anche in Serie B. Lucca ha personalità e le critiche gli scivolano addosso, è un 2000 e credo che abbia dei margini di miglioramento incredibili, è un giocatore di 2 metri ma è agile nei movimenti, non è un giocatore macchinoso".

