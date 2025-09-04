RFV Carnasciali: "Mercato viola incompleto. Non capisco i 27 milioni spesi per Piccoli"

vedi letture

L'ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, ha parlato dell'avvio di stagione dei viola ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Questo il suo pensiero: "L'avvio per la Fiorentina non è stato brillantissimo, ma ad inizio stagione le partite sono così, ci sono squadre che fanno una preparazione diversa e recepiscono prima i concetti dell'allenatore. I giudizi mi piace darli dopo cinque o sei gare, quando capisci meglio l'andamento del campionato. Vero è che le prime uscite non mi sono piaciute. Non ho capito i 27 milioni spesi per Piccoli, non so se era stato preso al posto di Kean o per giocare con due punte. Mi sembra che in difesa manchino giocatori che sappiano uscire palla al piede, che piacciono molto a Pioli. Manca anche un esterno destro. Il mercato è un po' incompleto ma i giocatori per fare bene comunque ci sono".

Sulla mancanza di personalità in mezzo al campo: "I centrocampisti in rosa sono buoni giocatori che con Pioli potranno anche migliorare. Io voglio dare tempo perché non è semplice entrare subito nei meccanismi chiesti dal tecnico. Può darsi anche che il mister abbia voglia di giocare con le due punte, anche se non me lo aspettavo. Io quando giocavo e avevo davanti i due attaccanti, Batistuta e Baiano, ero più contento rispetto a quando avevo la punta singola. Ovviamente per supportare questo attacco ci vuole un centrocampo di un certo tipo. Sicuramente la sosta, nonostante non ci siano i nazionali, aiuterà per lavorare di più sul sistema".

Ascolta il podcast per l'intervista completa