CARCARINO A RFV, M.Lopez? Hjulmand ha meno qualità

Massimo Carcarino ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante Palla al Centro: "Berardi lo conosco addirittura da prima che arrivasse a Sassuolo, ciò che mi ha colpito sempre di lui è la serietà con cui lavora e si impegna, mettendosi costantemente al servizio della squadra. Il primo anno dal nostro ritorno in Serie A ha segnato nove gol, poi nelle successive stagioni si è sbloccato come tutti hanno potuto tornare. Il fatto che abbia segnato molti gol su rigore non deve assolutamente sminuirlo, anche perché i rigori li tirano quelli che hanno la freddezza, il coraggio e l'attitudine giusta, e soprattutto quelli che sono disposti a non farsi condizionare dall'eventuale errore. Berardi lo ritengo un giocatore decisivo per il Sassuolo".

Qual è la sua opinione di su Maxime Lopez?

"Posso dire che è un giocatore da sfruttare al massimo delle sue potenzialità, potrei stare qui a parlare per ore di Maxime".

Cosa pensa invece di Hjulmand?

"E' un giocatore molto diverso da Maxime Lopez, più paragonabile a un centrocampista come Amrabat, di cui i Viola stanno cercando un possibile sostituto. Resta il fatto che Lopez secondo me, tra i nomi dei possibili candidati per il centrocampo della Fiorentina, è quello con più qualità".

Di Vincenzo Italiano cosa pensa?

"Penso che comunque ogni allenatore sia libero di farsi portatore delle idee e del gioco che più lo rispecchiano e lo soddisfano. Il fatto che abbia una visione di gioco molto estremizzata non è assolutamente negativo, perché solitamente adottare quelle che sono visioni per così dire ibride, non è mai apprezzato. Io personalmente sono sempre stato un grande ammiratore di Guardiola, che ha sempre rinnovato la propria idea di calcio, mantenendo però quelli che sono alcuni dei suoi principi fondamentali".