CARBONE A RFV, Giovani da responsabilizzare. Jack...

Angelo Carbone a Radio FirenzeViola

Angelo Carbone, centrocampista doppio ex di Fiorentina e Atalanta, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione 'Viola amore mio', parlando del match di domenica: "E' una partita che mi fa riaffiorare molti ricordi. Sono due squadre che si propongono come assolute protagoniste del campionato; propongono entrambe un calcio europeo e sicuramente sarà una partita divertente da guardare".

Italiano e Gasperini hanno un metodo di gioco simile.

"Sono due allenatori molto preparati, che giocano un calcio molto aggressivo. La partita è aperta a tutti i risultati".

L'obiettivo della Fiorentina può essere quello di centrare l'Europa League?

"Sicuramente, i Viola si sono migliorati rispetto all'anno scorso. Il campionato è lungo ma la Fiorentina ha grandi individualità e tanti giocatori di qualità. Sarà importante gestire le energie nel corso della stagione".

Parlando di individualità, è sorpreso dal rendimento di Bonaventura?

"Non sono sorpreso perché tutti conosciamo le capacità tecniche di Bonaventura. E' un professionista serio che sicuramente ha un'esperienza tale che può aiutare la squadra".

Da ex responsabile del settore giovanile del Milan, come si stabilisce se un giovane è pronto?

"Un periodo giusto non c'è, è chiaro che più ci si avvicina a giocare in Primavera e più si riesce a valutare se un ragazzo può essere pronto dal punto di vista tecnico e atletico. Ci sono poi diverse variabili, alcuni giocatori sviluppano prima, altri dopo: ho visto ragazzi sviluppare anche a 22-23 anni. L'altro fattore fondamentale è la fiducia: è necessario responsabilizzare i ragazzi delle Primavere e dargli tempo di sbagliare. Purtroppo ormai molto spesso ci si affida a giocatori più esperti - spesso stranieri - perché si vuole il risultato fin da subito".