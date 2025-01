CAPPELLINI A RFV, Operazione Pongracic disastrosa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il giornalista di La Repubblica Stefano Cappellini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dal mercato della Fiorentina: "Su Luiz Henrique sono perplesso che possa arrivare. Sono cifre importanti. Poi sui brasiliani che arrivano così c'è sempre un'incognita. Noi l'abbiamo vissuta con Pedro. L'Inter lo ha visto con Gabigol. Non voglio dire che Luiz Henrique sia della stessa categoria però è comunque un'incognita. Se non dovesse arrivare lui, serve comunque un altro acquisto in quel ruolo. Penso che serva anche qualcosa in più a centrocampo. Folorunsho non risolve i problemi. Sulla difesa invece sono un po' più cauto, visto che dobbiamo recuperare Pongracic".

Su Gudmundsson e Pongracic: "Non ho mai digerito l'operazione Pongracic per Milenkovic. Secondo me è sempre stata un'operazione a perdere, ho sempre avuto grossi dubbi. Ad oggi è un'operazione disastrosa, non ero però così pessimista all'inizio. Mi auguro che il giocatore torni a disposizione, almeno utile nelle rotazioni, difficile che sarà titolare. Forse visto che si parla anche di Pablo Marì anche Palladino ha qualche dubbio. Su Gudmundsson invece voglio essere ottimista, spero che con il tempo torni un giocatore importante".

Sulla gara col Monza: "Mi auguro che sia una gara pimpante, con la squadra viola che scenda in campo senza timori. Mi preoccupa il fatto che il Monza è una gara da dentro o fuori. Se perde è quasi in Serie B, per loro è vitale fare risultato, rischiamo quindi di incontrare una squadra super motivata. Servirebbe una Fiorentina super cinica come quella di Genoa o quella di Torino".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!