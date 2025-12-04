RFV Capozucca: "Viola, il mercato non ti serve: rosa sufficiente a risalire. Dzeko, che leader"

vedi letture

Stefano Capozucca, direttore sportivo con esperienze - tra le altre - a Genoa, Cagliari e Ternana, ha parlato del momento della Fiorentina a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Chi si compra?". Ecco alcune delle sue dichiarazioni sulla situazione dei viola.

Direttore, intanto da esterno che idea si è fatto della Fiorentina?

"Mi spiace di questa situazione che sta vivendo perché non è sicuramente una classifica che la riguarda e che le appartiene per la squadra che ha. I valori della squadra sono diversi, quindi bisogna vivere all'interno situazioni per giudicare, però sicuramente l'organico della Fiorentina non è pensabile per questa posizione. Non si può solo dire sfortuna o dare colpe all'allenatore. Però io personalmente sono convinto che la Fiorentina alla fine verrà fuori da questa situazione e per quest'anno si dovrà contentare della salvezza".

Cosa pensa che serva alla squadra per il mercato di gennaio?

"Io sul mercato di gennaio non ho grande fiducia perché non è mai semplice rinforzarsi. Io continuo a battere sul fatto che la Fiorentina, per quello che ormai diventa l'obiettivo di questa stagione, ha una squadra talmente attrezzata che non deve neanche pensare al mercato di gennaio. Se credeva all'inizio della stagione di avere un organico per fare un campionato, non dico di alta classifica, ma sicuramente di ambire qualcosa in più rispetto agli altri anni, non vedo perché adesso deve pensare a rinforzarsi ancora ulteriormente per cercare di ottenere la salvezza".

Come valuta il gesto di Dzeko verso i tifosi?

"Questi sono i valori dei grandi calciatori: quando questi hanno la grande personalità viene fuori chi ce l'ha. Dzeko non lo scopro certo io, l'ha dimostrato lui col tempo e quindi in un momento di difficoltà l'uomo - non il calciatore - deve metterci la faccia. Lui ce l'ha messa e questo secondo me è un fattore positivo per la Fiorentina".