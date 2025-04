RFV Cannella: "Serie A deludente. Questa Fiorentina ha qualità e gioca bene"

Giuseppe Cannella, dirigente di lungo corso, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare il momento della Fiorentina e la lotta all'Europa: "Il campionato è avvincente, ma per alcuni versi è deludente. Ci si aspettava una grande Juventus, invece anche con Tudor sta balbettando. La Fiorentina sta facendo il suo, si è rilanciata alla grande dopo la vittoria di ieri, l'unica grossa sorpresa è il Bologna. Poi vedo tante squadre stanche, una su tutte è l'Inter.

Ieri Raffaele Palladino ha dato una risposta anche a chi lo criticava per un gioco troppo semplice, basato soltanto su Kean.

"La Fiorentina ha tantissima qualità. Dodo, Cataldi, Fagioli, lo stesso Beltran. Tutte le volte che l'ho vista ho visto un bel gioco, la palla per aria l'ho vista poco. Con questo atteggiamento tattico, un 3-5-2 con due finte punte come ieri, si possa sopperire anche all'assenza di Kean. Poi certo, c'è Moise Kean, un calciatore con un grande talento, che ha girato tanti club importanti, ero sicuro che avrebbe fatto bene.

Cosa si aspetta dal mercato viola?

"I dirigenti esperti come quelli che ha la Fiorentina non si faranno trovare impreparati. Poi non dimentichiamoci che la Fiorentina è in corsa per due obiettivi importanti. Un calciatore come Kean deve tanto alla Fiorentina e lo sa, consacrarsi a Firenze può essere la decisione giusta".