RFV Cannella: "Il mercato di Pradè sembrava buono. Tutto su Paratici"

Così il direttore sportivo Giuseppe Cannella a Radio FirenzeViola, durante "Chi si compra?", sulla situazione del Napoli e della Fiorentina: “Il Napoli da diverse settimane non vive un momento sereno, tra i tanti impegni e il "fumantino" Conte. Però mai fidarsi di queste situazioni, perché ieri i partenopei avevano di fronte una grandissima squadra. Indubbiamente tra infortuni e mercato sotto le aspettative il Napoli sta vivendo un periodo di difficoltà”.

Il rientro di Lukaku è un rientro che va sottolineato o il ruolo era già coperto?

“No, è sempre un ritorno importante. Dare alternativa a Hojlund è fondamentale. Magari arriverà anche qualcosa in più dal mercato, visto che l’eliminazione in Champions porterà strascichi importanti”.

Cosa pensa dell’arrivo ormai prossimo di Paratici e del mercato viola?

“La Fiorentina aveva iniziato con una buona campagna acquisti estiva, almeno a priori. Adesso si spera in Paratici, che nella sua esperienza juventina ha sempre fatto bene. Poi fatemi dire che la perdita di Commisso è stata importante, sia per il calore che per le potenzialità economiche che aveva portato a Firenze. Però resta il campo: sembra che la Fiorentina si fosse ritrovata nelle ultime gare, poi è subentrata un po’ di fatica per via delle tante gare. Credo sia fondamentale il rientro di Kean. Paratici è già operativo, e da lui bisognerà far partire un nuovo percorso”.

