CAMOLESE A RFV, Ancora presto per giudicare i viola

FirenzeViola.it

Giancarlo Camolese, allenatore, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" dell'attualità della Fiorentina: "Non si è ancora visto Gudmundsson, un giocatore di valore che può essere utile per tante cose. Al Genoa ha fatto veramente bene: può lavorare con un altro attaccante e dare imprevedibilità. Tutte quelle cose che ti servono per risolvere una partita".

Domenica i viola dovranno provare a dare una svolta.

"Fiorentina e Lazio sono due squadre che hanno ambizione, che vogliono essere la rivelazione dell'anno, che ambiscono ad affacciarsi ai primi quattro posti. Servono però altre sette o otto partite per poter dire se l'organico va corretto o meno".

Le sembra avanti questa Fiorentina rispetto alla Lazio?

"Gli attaccanti stanno bene, e quando è così fanno la differenza. Poi nell'insieme ci sarà da valutare bene anche i nuovi inserimento della Lazio, adesso deve trovare i gol dai nuovi protagonisti. Comunque entrambe le squadre hanno grande qualità".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA