CALAMAI, Viola, ora sii ambiziosa com'è Palladino

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sull'attualità della Fiorentina: "In settimana avevo invocato la discesa in campo di mister Palladino, sperando che la Fiorentina uscisse da un canovaccio che era nel parere di tutti: cioè che Palladino sarebbe stato presentato nella prima settimana di luglio poco prima della partenza della preparazione. Perché chiedevo una discesa in campo anticipata del mister? Perché in questo momento di attesa, non di polemiche ma di attesa, in cui il mondo viola aspetta un motivo per riaccendere i motori, avere le parole di un allenatore che ha scelto la Fiorentina, un allenatore importante che ha sposato senza incertezze il progetto del presidente Commisso, lo ritenevo fondamentale. Fondamentale perché lui trasmetterà la gioia di una nuova sfida. Ci racconterà come pensa di far giocare la Fiorentina.

Visto che lo raccontano come un allenatore ambizioso, ci garantirà una Fiorentina ambiziosa, all'altezza della voglia di ripartenza che accompagna un po' tutti. Quindi brava la società a far sì che la prossima settimana scenda in campo Palladino. Mi auguro che il primo gol della stagione lo realizzi proprio il tecnico dando ai tifosi, ma anche a tutti noi, l'indicazione di quanto sarà quanto meno divertente e importante la squadra viola del prossimo anno".