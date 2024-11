CALAMAI, Viola all'apice: De Gea sia lo spirito guida

FirenzeViola.it

Nel corso del suo classico spazio mattutino del "Caffè nero bollente" in onda su Radio FirenzeViola, il nostro opinionista Luca Calamai si è così espresso a proposito del momento che sta vivendo la Fiorentina e dell'importanza che David De Gea potrà avere per permettere ai viola di rimanere in alto in classifica: "La classifica della Fiorentina è straordinaria, è un sogno ad occhi aperti. Mi viene da pensare a una frase di Giovanni Trapattoni che diceva come in cima alle montagne ci arrivino in tanti ma la vera difficoltà è restarci, per colpa del freddo e del vento. La Fiorentina è al top, in cima alla sua montagna: adesso per lei il difficile è restarci.

E a chi si può appigliare la squadra per rimanere lassù? C'è un unico grande campione a cui aggrapparsi, ovvero David De Gea: lui sa come si vince, sa come si resta in cima alla montagna. Ecco a lui chiedo di restare il grande fuoriclasse che è tra i pali ma di dare anche una mano allo spogliatoio".