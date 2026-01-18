RFV Calamai: "Vanoli è entrato a due piedi sullo spogliatoio. Ha preso scelte decisive"

Nel post partita di Radio FirenzeViola, parola a Luca Calamai. Il nostro opinionista si è espresso così sulla vittoria della Fiorentina a Bologna: "Alla vigilia della Cremonese si è capito che per Vanoli era il passaggio decisivo. Se avesse perso l'avrebbero esonerato, in quel momento ha scelto di iniziare a prendere decisioni. Ha cambiato capitano in corso d'opera, non è una cosa banale. E la Fiorentina non vince le partite perché Ranieri non è più capitano, ma Vanoli è entrato a due piedi sullo spogliatoio. In questo modo, con De Gea, ha messo una figura sopra a tutti. Oppure, mettere Parisi alto a destra è stata una scelta coraggiosa. E ora la squadra vince anche senza Kean".

Aggiunge poi: "Non voglio parlare dei singoli perché ci sono stati più aspetti emotivi o collettivi. Ma aver trattato Kean come tutti gli altri è stato un segnale importante. Ha riportato le regole, Vanoli ha fatto questo. Poi ha rimesso in condizione fisica la squadra, niente di epocale ma in questo modo ha rimesso la Fiorentina all'interno delle proprie potenzialità: questa squadra non è da Champions o da Europa League, ma non ha niente a che vedere nemmeno con la lotta salvezza".