Fiorentina, il CNB di Luca Calamai: "Viola, ti serve coraggio: solo Paratici può darlo"

vedi letture

Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente", rubrica di Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", il nostro opinionista Luca Calamai ha parlato dell'apporto nell'immediato che può dare alla causa viola Fabio Paratici: "C'è una parola chiave in questo momento particolarmente delicato per la Fiorentina, e la parola è coraggio. Tutti sono convinti che solo se questo gruppo e questa Fiorentina trova coraggio si può evitare la retrocessione. La domanda però è, chi deve trasmettere coraggio? Un grande leader dentro lo spogliatoio? Io non lo video. Ci sono dei leader, De Gea è un leader silenzioso, uno che parla con gli atteggiamenti e non le parole. Non mi sembra uno che può trasmettere ai compagni la voglia di avere coraggio. Poteva farlo Gosens ma mi sembra che stia avendo un involuzione tecnica e fisica che lo porti a pensare più a se stesso. Insomma non trovo un giocatore che possa fare questa operazione.

Lo potrebbe fare l'allenatore ma sinceramente l'ultimo Vanoli mi sembra che sia lui ad avere bisogno di coraggio. lui che trasmette ansie e insicurezze più che coraggio. Potrebbe farlo il presidente Giuseppe Commisso che però è in America e non sappiamo se vive la quotidianità come faceva Rocco con quattro/cinque telefonate al giorno o se è inglobato dai suoi nuovi impegni legati a Mediacom. E poi anche per un fatto generazionale e di età non mi sembra possa essere lui a poter spiegare ai giocatori cosa significa avere coraggio. Alla resa dei conti c'è solo una persona che può fare questa operazione, e questa persona è Fabio Paratici. Stiamo chiedendo a questo nuovo dirigente di recitare mille parti in commedia, ma per salvare questa Fiorentina serve coraggio, e caro Paratici se non la dai te coraggio a questo gruppo non capisco chi potrebbe farlo".