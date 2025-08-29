Calamai: "Solo Pioli può alzare il livello del mercato della Fiorentina"

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi di casa Fiorentina: "La mia riflessione di oggi matura su un dato. Se arriveranno i rinforzi saranno Nicolussi Caviglia e Lindelof, due buoni giocatori ma che non spostano il livello della squadra. E quindi, se oggi io guardo la Fiorentina di quest'anno e la confronto alla Fiorentina dell'anno scorso, il vero acquisto di livello è Stefano Pioli.

Mi auguro che Pioli metta sul campo tutto il suo valore e trasformi Comuzzo, Viti, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Piccoli, tutti progetti di giocatori importanti, in giocatori importanti. Se riuscirà in questa impresa non sarà stato il mercato ma sarà stata la bravura dell'allenatore ad avvicinare questa squadra alla zona Champions".