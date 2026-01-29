RFV Calamai: "Qual è il vero Fagioli? Per salvarsi serve la sua miglior versione"

Luca Calamai nel del suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre su Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", ha parlato di Nicolò Fagioli: "Abbiamo visto tanti Fagioli da quando lui è arrivato a Firenze. Un inizio formidabile, poi un momento di grande difficoltà umana più che calcistica. Un’estate di grande confusione tattica con un’investitura da leader di centrocampo che il giocatore non ha retto. Dubbi e incertezze fino al punto di parlare di un Fagioli in uscita dalla Fiorentina.

E infine l’ultimo Fagioli, quello che Vanoli ha imposto da play di centravanti. Il giocatore si è finalmente calato nella parte. Se oggi possiamo sperare in una Fiorentina capace di uscire dall'incubo, è anche perché Fagioli può avere le qualità per farlo. Adesso deve diventare il faro di questa squadra”.