Calamai: "Pradè, dalla contestazione ai fatti: fin qui solo colpi giusti"

Nel corso della mattinata di Radio FirenzeViola, spazio al Caffè Nero Bollente di Luca Calamai, che ha detto la sua sulla notizia del riscatto di Albert Gudmundsson da parte della Fiorentina, commentando così il lavoro fatto dal Ds Daniele Pradè in queste settimane: "Vorrei fare una riflessione su Pradè: la stagione si è chiusa con una dura contestazione nei suoi confronti da parte della curva Fiesole. Contestazione che il direttore sportivo ha vissutto più con sofferenza che con fastidio. Lui ha un grande rapport ocon la città e con questi colori.

La cosa che è sorprendentemente positiva è la voglia, la cattiveria e anche la genialità con la quale si è rimesso a lavorare pur in uno stato d'animo non ideale. Per il momento non ha sbagliato un colpo, le sue scelte sono perfettamente in linea con l'obiettivo di una Fiorentina in grado di puntare all'Europa Leage. Al di là delle valutazioni di ogni tifoso, per il momento Pradè si merita un bel sette in pagella .E speriamo che il meglio debba ancora venire".