RFV

Calamai: "Pioli è l'uomo che può alzare l'asticella: sa reggere le pressioni"

Calamai: "Pioli è l'uomo che può alzare l'asticella: sa reggere le pressioni"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:44Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi in casa Fiorentina: "I tifosi valutano bene il mercato viola, sento ottimismo a giro. Il riassunto di tutto questo porta a una persona, ovvero Stefano Pioli che può portare questa squadra tra il 4° e il 7° posto. Sicuramente riuscirà a sopportare lo stress che si registra in città: è la figura che può far alzare l'asticella della Fiorentina. Sono convinto che Pioli restituirà il massimo alla squadra viola".

Il CNB di oggi