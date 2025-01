CALAMAI, Palladino ora spazzi via il ricordo di Italiano

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento del mattino col suo "Caffè Nero Bollente" rubrica giornaliera di Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato del momento della Fiorentina e del suo allenatore, confrontando quanto fatto dai viola recentemente al momento del Bologna del grande ex Vincenzo Italiano: "Da una parte c'è una Fiorentina in affanno e in confusione, dall'altra un Bologna capace di vincere contro il Borussia Dortmund, un risultato storico per tutto il club. Ieri sera ho visto una squadra con identità e gioia. E ho rivisto il calcio di Italiano, estremo, coinvolgente e bello.

Non rimpiango le scelte fatte mesi fa, ma un pensierino l'ho fatto rispetto a quanto successo a Firenze negli ultimi anni. Mi auguro che nelle prossime partite Palladino spazzi via questo pensierino che riporta a Italiano".