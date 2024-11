CALAMAI, Palladino oltre i limiti: può diventare un top

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Falsini

Nel consueto appuntamento del mattino, con il "Caffè Nero Bollente" di Radio FirenzeViola, l'opinionista Luca Calamai si è espresso così sul momento d'oro che sta vivendo la Fiorentina e in particolare il suo allenatore, Raffaele Palladino: "Tutti avevamo un timore: i risultati ottimi fossero frutto della grandissima capacità del direttore che aveva alle spalle, cioè di Adriano Galliani. C'era il timore che senza questa mano alle sue spalle, Palladino si sciogliesse come neve al sole.

Invece questo inizio di stagione regala a Palladino un ruolo chiaro, dimostra che è stato capace di superare una grande difficoltà iniziale in una piazza complicatissima e l'impatto con Firenze non è mai facile soprattutto quando le cose non funzionano. Quindi, secondo me, non solo la Fiorentina: il calcio italiano ha un allenatore tutto da godere e da scoprire che può diventare in tempi brevi il numero uno"