CALAMAI, Martinelli, tocca a te. La Viola crede nei giovani

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato di Tommaso Martinelli, giovane portiere che va verso la chance dal primo minuto oggi in Coppa Italia per Fiorentina-Empoli: "Trovo estremamente positivo e coraggioso il fatto che Palladino gli dia una chance con l'Empoli. La gara di Coppa Italia non è come in Conference, perché è da dentro o fuori.

Dare spazio a un talento così giovane in una partita del genere vuol dire innanzitutto avere grande stima di lui, ma anche dimostrare con i fatti che la Fiorentina vuole davvero portare avanti un progetto legato ai giovani, dando valore al Viola Park. Significa testimoniare all'Italia che il club vuole creare spazi e corridoi ai suoi talenti, quindi un grande in bocca al lupo a Martinelli e un applauso alla Fiorentina".