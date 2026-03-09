Calamai: "La Conference ora è un fastidio: Piccoli va preservato, in campo Fabbian punta"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha commentato così il momento della Fiorentina: "Faccio una riflessione sul futuro immediato. La Conference in questo momento è un fastidio, lo dico nonostante sia un difensore di questo torneo perché poteva trasformare una stagione da incubo a un'annata storica. Ora però queste sono sciocchezze, perché la Fiorentina rischia di retrocedere. Il pari col Parma è un altro campanello d'allarme e allora, pensando a Cremonese-Fiorentina, faccio un esempio pratico: giovedì, contro il Rakow, non può giocare ovviamente Kean, sperando di poterlo recuperare per Cremona, a quel punto però non può giocare nemmeno Piccoli.

Perché è vero che in questo momento sta dimostrando poco ma almeno è un giocatore di ruolo, un attaccante che tiene la posizione. Quindi, Kean in tribuna, Piccoli in panchina e a questo punto ci possiamo affidare a Fabbian come centravanti. Ma sia ben chiaro: la Conference in questo momento per la Fiorentina può essere poco più di un allenamento".