CALAMAI, Gud e l'aiuto a Colpani: può farlo venir fuori

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente", in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sull'apporto che può dare Albert Gudmundsson ad Andrea Colpani, verso Empoli-Fiorentina: "Abbiamo scoperto Gudmundsson, ed è stata una scoperta piacevole. Gli è bastato un tempo per far capire quanto sia importante e decisivo. Ma a lui ora chiedo qualcosa di più: la sua presenza con la Lazio ha stimolato anche Colpani, che invece non ha ancora confermato ciò che Palladino si aspettava.

Proprio Gudmundsson l'ha stimolato, gli ha dato appoggio e l'ha aiutato a regalarci qualche colpo da farci dire: "Ecco, quello è il vero Colpani". E allora mi aspetto un derby con Colpani protagonista e che Gudmunsson consegni a Firenze un talento che stiamo aspettando".