CALAMAI, Giù le mani da Kean. A gennaio non si tocca

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola con la sua rubrica "Il Caffè Nero Bollente", Luca Calamai ha parlato così di un tema caldo in casa Fiorentina: "Giù le mani da Moise Kean. Nelle ultime ore è rimbalzata con frequenza la voce di un Arsenal e altri club di Premier interessati al centravanti della Fiorentina. Lasciatelo in pace: Kean è fondamentale per il gioco della Fiorentina.

Non ha giocato bene a Monza ma ha fatto un girone d'andata mostruoso, è un attaccante difficile da trovare in giro per l'Europa, per fisicità e per quello che sta anche dimostrando sotto porta, ma è un calciatore della Fiorentina, che a gennaio ha già dato recentemente per quanto riguarda le cessioni pesanti, penso a Vlahovic. Quindi giù le mani da Kean