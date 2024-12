CALAMAI, Domani gara speciale, servono i big in campo

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero dell'imminente gara di Coppa Italia contro l'Empoli che Bove ha spinto a giocare: "Domani si torna in campo. Tutto bello: ci ha riportati in campo Bove, che ha spinto i suoi compagni a rimettersi subito in gioco. Sarà una partita di Coppa Italia speciale perché arriva dopo questa domenica terribile, che ci ha lasciato tanti timori e preoccupazioni.

Non sarà una gara normale quella contro l'Empoli e proprio per questo per me Palladino dovrà viverla come se fosse una sfida di campionato, quindi mi aspetto la squadra migliore. Battere l'Empoli significherebbe davvero voltare pagina e riprenderci tutto quello che abbiamo a portata di mano".