RFV Calamai: "Comuzzo, fai come Kean: rifiuta gli arabi e resta in viola"

vedi letture

Nel consueto spazio mattutino del "Caffè nero bollente" in onda su Radio FirenzeViola, durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato della situazione che riguarda Pietro Comuzzo per il quale è arrivata un'offerta molto importante dall'Al Hilal: "Faccio un piccolo appello a un giovane vecchio di grande talento come lui. Dico: caro Comuzzo, prendi esempio da Kean.

RIfiuta l'offerta faraonica dall'Arabia perché sono soldi che ti fanno felice dal punto di vista economico ma ti rendono prigioniero, tanto più nell'anno del Mondiale. Resisti Pietro e aiuta la Fiorentina a crescere perché i 7 milioni netti che oggi mette sul piatto l'Al Hilal un domani potrebbero arrivare anche da grandi club europei".