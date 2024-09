CALAMAI, Aggrappati a Gud: è lui la tessera vincente

FirenzeViola.it

Nell'appuntamento per il Caffè Nero Bollente in onda ogni mattina su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha detto: "In cerca di buone notizie che possano toglierci di dosso questa negatività, il ragionamento non può che scivolare su Gudmundsson. Questa è la settimana in cui torna in gruppo in maniera convinta e che dovrebbe portare alla prima convocazione dell'islandese contro la Lazio. E non è un ritorno normale. Chiaro che non possiamo chiedergli tutto e subito ma può essere la tessera di un mosaico un po' confuso che possa far rendere la Fiorentina quel 20-25% in più per cercare finalmente la prima vittoria in campionato".