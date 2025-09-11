RFV Cagni: "Napoli centrocampo super. Ecco come Kean può fare male agli azzurri"

Luigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "I tempi supplementari". Queste le sue dichiarazioni sulle ultime novità in casa Fiorentina in vista della sfida contro il Napoli di sabato:"Fiorentina e Napoli, così come Pioli e Conte, sono due squadre e due tecnici che mi piacciono molto. Fossi nell'allenatore viola al Napoli ovviamente toglierei per intero il centrocampo, Conte con Anguissa, Mc Tominay, Lobotka e De Bruyne ha costruito qualcosa di veramente impressionante. Ognuno di loro è un grande giocatore che sa cosa fare in campo, De Bruyne sa dove andarsi a posizionare, ha gli occhi dietro, Lobotka ha grandi geometrie, Anguissa ha una forza pazzesca e Mc Tominay è uno che ha il gol nel sangue, soprattutto sui cross".

E invece fosse lei in Conte chi toglierebbe ai viola: "Ovviamente vi rispondo Kean. Anche perché difensivamente il Napoli è tra le tre squadre che ha preso zero gol, quindi dietro non penso abbiano bisogno di qualcuno. Per il Napoli sarà importante non dare profondità a Moise che sul lungo è fortissimo, così come sui cross".

