RFV Buscaglia su Gudmundsson: "Palladino parla della sua assenza ma è uno degli equivoci tattici"

Il telecronista di Dazn Ricky Buscaglia, che ieri ha commentato Hellas Verona-Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento", per parlare della gara del Bentegodi disputata dai gigliati: "Ieri la Fiorentina ha giocato malissimo nonostante siano arrivati elementi particolarmente rilevanti dal mercato. Questa squadra adesso va ripensata, devono nascere nuovi equilibri. Percepisco tanta delusione ma non sono passate neanche due settimane dal 3-0 rifilato all'Inter. Non è un momento facile, di sicuro la prestazione di ieri mi ha sorpreso. Una squadra che ha ambizioni da Champions League non può far scena muta a Verona".

Ma secondo lei Palladino ha tempo?

"Tempo non ce l'ha nessuno, adesso è iniziato lo sprint finale. All'orizzonte ci sono anche le partite da dentro o fuori della Conference League. Però la Fiorentina non ha fatto un mercato banale: ha preso potenzialmente 3/4 titolari ma ieri sinceramente non ho capito quale fosse il piano partita allestito da Palladino. Per la rosa che la Fiorentina ha oggi, mi aspetterei che la squadra passasse a tre".

Nel post partita Palladino ha dato la colpa anche alle assenze.

"Un allenatore non parla mai a caso: alla Fiorentina ieri sono mancati gli uno contro uno e qualcuno che facesse girare il pallone e mettesse in ritmo la squadra. Tuttavia, lo storico dei tre giocatori a parte Adli non è positivo: Colpani ha sempre fatto fatica, Gudmundsson è stata una delle delusioni della stagione e soprattutto uno degli equivoci tattici attorno al quale è ruotata questa Fiorentina. Se Palladino voleva tirare in ballo una questione tattica ha preso in esame 2 elementi su 3 non molto indicativi".

