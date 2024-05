BUDEL A RFV, Bello se Italiano facesse percorso di Gasp

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista del Cagliari Alessandro Budel, ora commentatore di DAZN, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento", iniziando da una riflessione sull'ambizione della Fiorentina di ripetere quanto fatto dall'Atalanta: "E' un paragone che ci può stare e non credo che la Fiorentina debba lamentarsi per la stagione svolta. La Fiorentina sta facendo un grande lavoro e sta costruendo qualcosa di importante: ha messo le fondamenta per quello che sarà e penso che possa ripercorrere il percorso della Dea".

Sulla continuità dell'allenatore: "Italiano stava costruendo qualcosa di importante. Gasperini all'Atalanta rappresenta un unicum, un Ferguson della situazione perché a Bergamo gestiva lui tutta la parte sportiva. La Fiorentina ha una struttura diversa. Italiano è stato l'allenatore giusto nella piazza giusta. Può ancora migliorare e secondo me la "sua" Fiorentina non ha ancora reso al 100% per cui sarebbe bello se a Firenze si riuscisse a creare una continuità tecnica come quella vista a Bergamo. E' un peccato se va via, perché vorrebbe dire ricominciare da capo".

Sull'addio di Ranieri e il match tra Cagliari e Fiorentina: "La Fiorentina si giocherà la partita e non credo che il Cagliari giochi al massimo: hanno già conquistato la salvezza per cui penso che sarà comunque festa, a prescindere dal risultato finale".