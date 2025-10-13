RFV Bruni sull'infortunio di Kean: "Una perdita importante in un momento decisivo"

Luciano Bruni, campione d'Italia con il Verona nel 1984, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" dell'impatto di un eventuale mancanza di Kean contro il Milan e del rendimento di Fagioli: "Questa purtroppo è una tegola inaspettata, ma succede un po' a tutte le squadre di ritrovarsi più acciaccate dopo la sosta delle nazionali. E' una perdita importante proprio nel momento in cui serviva di più alla sua squadra".

Cosa pensa di Nicolò Fagioli?

"Il ragazzo ha delle qualità che tutti conosciamo, purtroppo i calciatori non sono robot e passano anche loro dei momenti difficili. In questo momento non rispecchia le aspettative e per questo è stato messo da parte da Pioli. E' un ragazzo sensibile, sappiamo tutti ciò che ha passato e credo che Stefano abbia l'esperienza giusta per recuperare Fagioli a livello mentale".

E cosa direbbe al giocatore?

"Che spetta solo a lui. Non c'è una medicina particolare. Un po' di grinta e di cattiveria a livello sportivo bisogna mettercela. Io a causa delle mie ginocchia ce la mettevo, e come mi diceva il Dottor Pagni : 'non aver paura ad entrare, sei stato un mese in ospedale e quindi metticelo il piede'".

