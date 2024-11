BRUNI A RFV, 9 vittorie di fila possibili. Per la Champions...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'ex viola ed Hellas Verona Luciano Bruni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio", iniziando da una considerazione sulle prossime due gare della Fiorentina, contro l'Apoel stasera e l'Hellas domenica: "La Fiorentina è in grande forma, sta giocando sulle ali dell’entusiasmo e può fare due vittorie. In casa Verona la vittoria con la Roma ha dato un po’ di morale dopo la sconfitta di Lecce ma non credo abbia risolto molti problemi. A Firenze troverà una squadra forte e in salute e non credo che sarà facile per i gialloblu portare a casa dei punti”.

Il Verona però ha battuto Napoli e Roma.

“Penso sia legato ad un aspetto più che altro psicologico, probabilmente trovano motivazioni più grandi con queste squadre e in partite “più abbordabili” inconsciamente c’è un atteggiamento diverso".

Cosa manca ai viola per la Champions?

”Intanto serve recuperare Gudmundsson, che è un giocatore di qualità e che potrebbe far diventare Kean un attaccante micidiale più di quanto già non lo sia”.