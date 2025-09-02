RFV Bressan: "La Fiorentina può puntare alla Champions. Fazzini il colpo più interessante"

L'ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Queste sono le sue dichiarazioni:

Un voto al mercato della Fiorentina: "Per me il lavoro dei viola vale un sette, che è la media tra la capacità di aver tenuto i migliori giocatori, da Dodò a Kean, e i nuovi arrivi che sono tutti giocatori funzionali e importanti per il progetto di Pioli, nonostante non ci sia una stella".

Qual'è il colpo che ti ha convinto di più e quale invece quello che ti ha convinto di meno: "Ovviamente si parla senza ancora aver avuto la prova del campo, però in entrata faccio il nome di Fazzini. L'ex Empoli è un ragazzo molto interessante che può dare tanto sia nel presente che in prospettiva. L'acquisto che invece mi ha convinto meno è quello che si è fatto con Lamptey, ma non tanto per il giocatore che ha delle buone qualità per dare il cambio a Dodò, ma proprio per il fatto di essere stato fatto all'ultimo".

Sull'obbiettivo in campionato della Fiorentina: "Realisticamente per me è giusto che la Fiorentina punti alla Champions League, è un obbiettivo raggiungibile. Ovviamente si deve essere consapevoli che ci sono squadre più attrezzate, visto che i viola per me sono la quinta/sesta rosa della Serie A, ma come successo negli scorsi anni può essere che davanti qualcuno sbagli annata. Io confido molto in Pioli che è un tecnico molto maturo, consapevole e con grande personalità.

