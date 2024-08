BRESSAN A RFV, Non sarei sorpreso dalla conferma di Amrabat

FirenzeViola.it

Mauro Bressan, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola, parlando del mercato viola e non solo: "Mi sembra che le idee siano abbastanza chiare. La Fiorentina deve trovare un attaccante che possa dare il cambio a Kean. Bisogna capire a centrocampo chi va e chi resta, perché è la zona che necessita di più innesti. Anche in difesa servirà un altro giocatore. Però è un mercato abbastanza particolare perché c'è il caso Nico, quello di Gudmundsson e anche i tanti dubbi sul futuro di Amrabat".

Amrabat potrebbe restare in viola?

"Io non sarei sorpreso perché Amrabat si aspettava una riconferma al Manchester, ma se non hanno deciso di confermarlo è perché non lo ritengono adatto. Quindi dovrà valutare altre richieste e magari potrebbe anche immaginare una permanenza in viola. Palladino penso che sarebbe contento e lui dovrebbe mettersi in gioco e dimostrare a Firenze il proprio valore. Palladino l'anno scorso giocava con Bondo, Pessina e Gagliardini, ha bisogno di due centrali con queste caratteristiche. Hanno Mandragora e un giovane di belle speranze come Richardson, ma sono due mancini e uno come Amrabat che può aiutare in mediana, penso sarebbe una soluzione davvero interessante".

Bove potrebbe fare al caso di Palladino?

"Alla Roma è un po' chiuso. E' un giocatore di quantità, ha tanta grinta e ha esperienza. potrebbe essere molto utile a centrocampo, anche se dovesse restare Amrabat. Ha caratteristiche utili per il gioco di Palladino, affini alle sue idee di calcio".

