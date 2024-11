BRESSAN A RFV, Kayode? Ora Dodo è un "mostro sacro"

FirenzeViola.it

Mauro Bressan, doppio ex di Como e Fiorentina, si è espresso così su Radio FirenzeViola, nel corso di "Garrisca al Vento", verso la sfida in programma al Sinigaglia domenica alle 15: "Gioca sempre chi merita, io comunque non lo darei via a gennaio anche a fronte di offerte. Le qualità le ha dimostrate, quest'anno c'è Dodo in forma incredibile e che penso sarà invidiato da diversi top club europei. Kayode ha sofferto anche nella testa, quando è entrato non ha fatto benissimo e ora ha davanti un "mostro sacro". Ogni tanto prendere qualche smusata fa bene, si cresce, è un giocatore importante che farà comodo alla Fiorentina. È stato un po' bloccato quando è entrato in campo quest'anno".

