RFV Bongiorni (talent scout): "La Fiorentina è ancora un cantiere aperto, ci vuole pazienza"

vedi letture

Antonio Bongiorni, noto talent scout toscano, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare di attualità viola: "Sono convinto che Pioli sia un allenatore che ha già fatto vedere di che pasta è fatto e come è uscito da momenti difficili da persona perbene qual è. La Fiorentina però credo sia ancora un cantiere aperto con tanti giocatori che devono far vedere il loro valore e alcuni confermarsi. Ha però un potenziale per essere tra le prime 6/7 squadre ma Pioli lo metto tra i tecnici bravi. Come avrei visto Farioli? Credo che deve ancora capire le sue potenzialità e la sua dimensione perché ha viaggiato molto, allenando in giro in tanti campionati diversi. Ma lui viene preso per iniziare un ciclo. Con Pioli porti avanti un progetto iniziato già con il Viola Park e non lo metterei mai in discussione".

Cosa pensa di Piccoli? "L'ho avuto all'Atalanta, l'ho visto crescere, poteva esplodere già, ma fisicamente deve ancora entrare a regime e inserirsi nel gioco della Fiorentina per buttarsi nello spazio. Con Kean, se si conferma, potranno fare bene insieme. Già a Torino poteva segnare Piccoli ma ci vuole un po' di pazienza perché la Fiorentina arriverà in zona Europa di sicuro".