BONGIORNI A RFV, Viola: manca un mediano come Torreira

Il responsabile del settore giovanile della Lucchese Antonio Bongiorni è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per analizzare le tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole a partire da: "Oggi è molto importante avere tanto scoutung in giro per il mondo per prendere giocatori a prezzi modici".

Secondo lei la Fiorentina può alzare l'asticella con 20 milioni?

"Sicuramente visto anche il grande inizio, vorrà fare un campionato medio alto, ma con 20 milioni si può prendere al massimo un giocatore di buon livello. Colpani? Il peso della maglia è diverso rispetto a Monza, sicuramente lo sta accusando.Ma sono certo che prima o poi tornerà quello dell'anno scorso".

Vedendo questa Fiorentina , secondo lei di cosa ha bisogno la squadra?

"Secondo me di un grande centrocampista, manca un giocatore come Torreira, in più mi auguro di vedere Valentini, di cui tutti mi parlano molto bene".

