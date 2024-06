BONGIORNI A RFV, Rinnovo Bonaventura? Ci andrei cauto

FirenzeViola.it

Alla luce delle novità legate al futuro di Giacomo Bonaventura, sempre più vicino alla permanenza alla Fiorentina ("A breve ci incontreremo: a oggi ci sono buoni propositi per andare avanti insieme" ha dichiarato oggi il suo agente, Enzo Raiola), Radio FirenzeViola ha chiesto un parere ad Antonio Bongiorni, storico talent-scout e primo scopritore del centrocampista ai termini della sua esperienza al Margine Coperta. Ecco le sue parole: "Aspetterei a parlare di rinnovo fatto, meglio essere cauti che non si sa mai. Sicuramente il suo rinnovo sarebbe importante per la Fiorentina che si accinge a iniziare un nuovo ciclo con giocatori differenti, lui potrebbe rappresentare un punto di riferimento per i più giovani.

Dove lo vedrei bene con Palladino? Lui più è vicino alla porta meglio rende, può anche giocare sulla mediana ma serve un compagno che possa correre per lui. La sua condizione? Bonaventura nella prima parte della stagione è stato secondo me il centrocampista più importante del campionato italiano. Durante l'arco di nove mesi può avere passaggi a vuoto dovuti all'età ma credo che comunque, nonostante vada per i 35 anni, anche per il prossimo anno può garantire alla Fiorentina 22-23 partite di alta qualità".

E sui possibili colpi del mercato:"Retegui è il primo calciatore che prenderei anche per la Fiorentina, anche Tessmann mi piace molto e penso potrebbe fare al caso di Palladino".