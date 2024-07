BONGIORNI A RFV, Kean scommessa giusta. Jack...

FirenzeViola.it

Il talent scout e scopritore di Bonaventura Antonio Bongiorni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Tempi Supplementari" per analizzare i temi principali di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire dall'addio del trequartista marchigiano alla Fiorentina: "Probabilmente il,nuovo allenatore aveva già in mente altre soluzioni. Probabilmente hanno come idea quella di fare una squadra più giovane. Anche se sarà difficle ritrovare un calciatore della sua qualità. Sicurtamente il pubblico viola perderà qualcosa e lui andrà a divertirsi da qualche altra parte".

Secondo lei Bonaventura riuscirà a ripetere in altre squadre i numeri di questa stagione?

"Lui gol e assist li ha sempre avuti nelle corde. Ovviamente con il passare degli anni l'intensità di corsa è ventura meno ma riesce a sopperire con la qualità. Dalla trequerti in avanti la palla tra i piedi non gli brucia. Ha avuto un calo di rendimento dopo l'infortunio quest'anno e questo forse ha influito sullla scelta".

Un giudizio sulla scelta dei viola di puntare su Kean

"Io posso testimoniare la nascita e la crescita di Kean. Tutti se lo aspettavano perchè aveva una fisicià diversa. A livello tecnico ha ancora delle carenze e poi a subito degli infortuni. Lui è potenzialmente fortissimo a livello fisico nello scatto e anche nel tiro. Lui forse non si è reso conto delle sue qualità. E' una scommesa che secondo me è giusto fare. Se avrà la costanza per dimostrare di essere chi doveva diventare da giovane farà bene. Mi auguro che possa far bene per lui e per la Nazionale che ne avrebbe bisogno".

