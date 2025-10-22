RFV Bonazzoli: "In questi momenti bisogna badare al sodo per cambiare rotta"

vedi letture

L'ex attaccante, tra le altre squadre della Fiorentina, Emiliano Bonazzoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di attualità viola: "C'è stato un cambiamento di allenatore, c'è stato un assestamento, le prestazioni ci sono ma bisogna cambiare rotto per arrivare al risultato pieno. La Fiorentina negli ultimi anni è sempre partita bene, ci può stare la stagione che parte male e basterà riportare la squadra sui giusti binari".

Da ex attaccante, Piccoli, scavalcato nella gara con il Milan da un Kean non al meglio, si sarà sentito screditare? "Il mister ha cercato di recuperare Kean anche se non era la meglio e non è andato benissimo. Pioli può aver fatto mea culpa di non aver messo subito Piccoli. Che sicuramente pensava di giocare ma le decisioni del mister sono sempre da accettare anche perché Kean è sempre una certezza anche quando non è al 100%. Se subentri devi dare ancora di più per dimostrare al tecnico che meritavi di giocare".

Si parla di confronto tra Pioli e giocatori, cosa ne pensa? "Un allenatore ha le sue idee, sa come vuol giocare ma ci può stare qualche cambiamento in base a chi hai a disposizione o a chi vai ad affrontare. Ma non è detto che confrontarndosi con i più esperti poi decida di cambiare. L'allenatore alla fine decide con la sua testa".

Succede di partire con obiettivi importanti e ritrovarsi in basso? "Sì, mi è successo. Se non si capisce che bisogna fare tutti un passo indietro pensando 'si ma tanto..' si fa fatica, bisogna cambiare subito testa. Esonero? No, ci sono giocatori di qualità per uscire da questa situazione ma devi pensare a badare al sodo, meno belli e leziosi e più brutti per cambiare rotta. Non bisogna ragionare con il 'si, ma tanto..' altrimenti non si va da nessuna parte".