RFV Bonan ricorda Commisso: "Ha incarnato la speranza di tornare a vincere cose importanti"

vedi letture

Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di Sky Sport, ha voluto ricordare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso con le seguenti parole rilasciate a Radio FirenzeViola: "Va ricordato come colui che ha incarnato la speranza. La speranza che questa squadra e questa società potesse tornare a vincere cose importanti. Lui l'impegno lo ha sempre messo a livello fisico, personale e economica. È un uomo che ha mostrato generosità per una città che non era la sua ma per un paese che lo era. La sua infinita generosità lo ha portato anche a fare errori, soprattutto quando non si può stare giorno su giorno su piazza. Io credo che un Commisso giorno per giorno a Firenze sarebbe stato ancora migliore, ma questo penso lo sapesse anche lui.

Gli affari poi lo tenevano lontano, però io ritenevo ingiuste le critiche fatte nei suoi confronti ultimamente visto che lui non poteva stare vicino alla squadra nelle difficoltà. Io non mi sono mai permesso di criticarlo recentemente nonostante vedessi cose che non mi piacevano. Non possiamo però dimenticare che Commisso è arrivato dall'America per ereditare una società che nessuno voleva, perché questa è la verità. Sicuramente la sua assenza recente è stata un fattore nel rendimento negativo. L'unica cosa che gli è mancata a Firenze è stata la realizzazione dello Stadio, che non gli hanno permesso di fare. Il Franchi di oggi è lo specchio della Fiorentina".