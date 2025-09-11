RFV Bertoni: "Paragone Kean-Bati improponibile. Beltran mi ha deluso"

Daniel Bertoni, ex giocatore di Fiorentina e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzaViola durante la diretta di ViolaAmoreMio per parlare della nuova Fiorentina di Stefano Pioli e della gara in programma sabato tra Fiorentina e Napoli allo stadio Artemio Franchi.

Come ha visto la Fiorentina fino a questo momento? Cosa pensa dell'attacco?

"Ho visto che ha cambiato tanti calciatori, ha una panchina più lunga, è fondamentale per lottare per qualcosa di importante nel campionato italiano. L'attacco sulla carta è un attacco molto forte però ha segnato solo un gol nelle prime due partite. L'equilibrio lo deve trovare l'allenatore, i gol arriveranno. Kean ha bisogno di molto spazio, ha una potenza incredibile, ma l'allenatore saprà come sistemare lui e la squadra".

Il centrocampo del Napoli è il migliore del campionato?

"È sicuramente il centrocampo più forte insieme a quello dell'Inter. De Bruyne è un calciatore che farà fare al Napoli un salto di qualità incredibile".

Cosa pensa della campagna acquisti della Fiorentina? E di Dzeko?

"La qualità più importante di Dzeko è l'esperienza, ma anche i suoi gol. È stato importante aver comprato tanti giovani per formare una squadra per il futuro e i ragazzi al contempo possono farsi le ossa in serie a che è un campionato difficile".

Beltran l'ha delusa?

"Sì, mi aspettavo di più, come da Martinez Quarta. In Argentina ora ci sono pochi calciatori che possono risondere subito presente nel campionato italiano, soagnolo o inglese. Adesso sono curioso di vedere come farà Mastantuono al Real Madrid".

Secondo lei meglio qualificarsi in Champions League o vincere la Conference League?

"Preferirei che la Fiorentina si qualificasse in Champions anche se vincere qualcosa sarebbe importante per la viola".

Kean a chi lo paragonerebbe?

"Kean ha una forza fisica straordinaria, calcia bene con entrambe le gambe ma niente a che vedere con Batistuta. Kean deve provare a vincere qualcosa con la Fiorentina".